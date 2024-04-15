ДОП. КОНТ. MC1G/E ВЫД. ВРЕМ. ВКЛ 0,1…3С

Дополнительный контактный блок с выдержкой времени для контакторов серии SystemePact MC1G/E; тип – на срабатывание; выдержка времени – 0,1…30 с; присоединение - винтовыми зажимами. Дополнительный контактный блок с выдержкой времени предназначен для расширения возможностей использования контакторов в системах автоматизации технологических проектов. Он позволяет получить задержку замыкания или размыкания вспомогательных цепей.