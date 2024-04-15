ДОП. КОНТ. MC1G/E ВЫД. ВРЕМ. ОТКЛ 0,1…3С
ДОП. КОНТ. MC1G/E ВЫД. ВРЕМ. ОТКЛ 0,1…3С
Референс: MTD430
Дополнительный контактный блок с выдержкой времени для контакторов серии SystemePact MC1G/E; тип – на отпускание; выдержка времени – 0,1…3 с; присоединение - винтовыми зажимами. Дополнительный контактный блок с выдержкой времени предназначен для расширения возможностей использования контакторов в системах автоматизации технологических проектов. Он позволяет получить задержку замыкания или размыкания вспомогательных цепей.
Спецификация
Технические характеристики
EC002060 Временной блок
Тип включения/отключения Задержка при отключении
Регулировка по времени 0.1-3
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов 1
Количество переключающих (перекидных) контактов 0
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409076408
|5
|5
|6.2
|см.
|0.091
|кг.
S02
|3
|—
|140
|шт.
|14680409076405
|40
|30
|15.5
|см.
|13.268
|кг.
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Тип документа
Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 14.23 MB
Каталог SystemePact M
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 21/12/2022 - 22/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
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