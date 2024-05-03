MultiTrack Шина открытой установки трековой системы 40 см Белый
MultiTrack Шина открытой установки трековой системы 40 см Белый
Референс: MTK10004W
Шина трековой системы MultiTrack (Systeme Electric) открытой установки, длиной 40 см, цвет - белый. Предназначена для установки розеток MultiTrack, которые приобретаются отдельно. Шина подключается к сети переменного тока с параметрами 32А, 250В, 50Гц. Макмимальная мощность подключаемых устройств - не более 8 кВт. Главное премущество: быстрое и безопасное добавление и перемещение розеток, не прибегая к услугам специалиста.
Спецификация
Технические характеристики
RC000027 Шинопровод для электроустановочных изделий
Способ монтажа Открытой установки
Степень защиты (IP) IP20
С подсветкой (индикация напряжения в сети) Нет
Номинальное напряжение 220-250
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409197561
|44.5
|12.2
|5.2
|см.
|0.645
|кг.
BAG
|3
|—
|12
|шт.
|14680409197568
|36.3
|47.1
|22
|см.
|8.551
|кг.
P12
|4
|—
|300
|шт.
|—
|120
|80
|115
|см.
|217
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Техническая документация
Руководство по эксплуатации Шины MultiTrack
Дата документа: 09/08/2024
Формат PDF
Размер 399.04 kB
Руководство по эксплуатации Шины MultiTrack
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.07729_24
Формат PDF
Размер 1.69 MB
Срок действия: 26/03/2024 - 25/03/2029
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.07729_24
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