Продукты
MTK10004W
MultiTrack Шина открытой установки трековой системы 40 см Белый
MTK10004W
MTK10004W
MTK10004W

MultiTrack Шина открытой установки трековой системы 40 см Белый

Референс: MTK10004W
Линейка MultiTrack

Шина трековой системы MultiTrack (Systeme Electric) открытой установки, длиной 40 см, цвет - белый. Предназначена для установки розеток MultiTrack, которые приобретаются отдельно. Шина подключается к сети переменного тока с параметрами 32А, 250В, 50Гц. Макмимальная мощность подключаемых устройств - не более 8 кВт. Главное премущество: быстрое и безопасное добавление и перемещение розеток, не прибегая к услугам специалиста.

Спецификация
Технические характеристики
RC000027 Шинопровод для электроустановочных изделий
Способ монтажа Открытой установки
Степень защиты (IP) IP20
С подсветкой (индикация напряжения в сети) Нет
Номинальное напряжение 220-250
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040919756144.512.25.2 см. 0.645кг.
BAG
312шт.1468040919756836.347.122 см. 8.551кг.
P12
4300шт.12080115 см. 217кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Техническая документация
Руководство по эксплуатации Шины MultiTrack
Дата документа: 09/08/2024
Формат PDF
Размер 399.04 kB
Руководство по эксплуатации Шины MultiTrack
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.07729_24
Формат PDF
Размер 1.69 MB
Срок действия: 26/03/2024 - 25/03/2029
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.07729_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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