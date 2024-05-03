MultiTrack Шина открытой установки трековой системы 80 см Графит
MultiTrack Шина открытой установки трековой системы 80 см Графит
Референс: MTK10008G
Шина трековой системы MultiTrack (Systeme Electric) открытой установки, длиной 80 см, цвет - графит. Предназначена для установки розеток MultiTrack, которые приобретаются отдельно. Шина подключается к сети переменного тока с параметрами 32А, 250В, 50Гц. Макмимальная мощность подключаемых устройств - не более 8 кВт. Главное премущество: быстрое и безопасное добавление и перемещение розеток, не прибегая к услугам специалиста.
Спецификация
Технические характеристики
RC000027 Шинопровод для электроустановочных изделий
Способ монтажа Открытой установки
Цвет изделия Графит
Степень защиты (IP) IP20
С подсветкой (индикация напряжения в сети) Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409178713
|80
|8.6
|1.9
|см.
|1.05
|кг.
BAG
|3
|—
|12
|шт.
|14680409178710
|86
|36
|20
|см.
|15.965
|кг.
P12
|4
|—
|120
|шт.
|—
|120
|80
|118
|см.
|171
|кг.
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