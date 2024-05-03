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MTK10010B
MultiTrack Шина открытой установки трековой системы 100 см Антрацит
MTK10010B
MTK10010B

MultiTrack Шина открытой установки трековой системы 100 см Антрацит

Референс: MTK10010B
Линейка MultiTrack

Шина трековой системы MultiTrack (Systeme Electric) открытой установки, длиной 100 см, цвет - антрацит. Предназначена для установки розеток MultiTrack, которые приобретаются отдельно. Шина подключается к сети переменного тока с параметрами 32А, 250В, 50Гц. Макмимальная мощность подключаемых устройств - не более 8 кВт. Главное премущество: быстрое и безопасное добавление и перемещение розеток, не прибегая к услугам специалиста.

Спецификация
Технические характеристики
RC000027 Шинопровод для электроустановочных изделий
Способ монтажа Открытой установки
Цвет изделия Антрацит
Степень защиты (IP) IP20
С подсветкой (индикация напряжения в сети) Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040917858410411.54.5 см. 1.552кг.
BAG
312шт.146804091785811063620 см. 19.887кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Руководство по эксплуатации Шины MultiTrack
Дата документа: 09/08/2024
Формат PDF
Размер 399.04 kB
Руководство по эксплуатации Шины MultiTrack
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