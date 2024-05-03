Продукты
MTK10015W
MultiTrack Шина открытой установки трековой системы 150 см Белый
MTK10015W
MTK10015W
MTK10015W

MultiTrack Шина открытой установки трековой системы 150 см Белый

Референс: MTK10015W
Линейка MultiTrack

Шина трековой системы MultiTrack (Systeme Electric) открытой установки, длиной 150 см, цвет - белый. Предназначена для установки розеток MultiTrack, которые приобретаются отдельно. Шина подключается к сети переменного тока с параметрами 32А, 250В, 50Гц. Макмимальная мощность подключаемых устройств - не более 8 кВт. Главное премущество: быстрое и безопасное добавление и перемещение розеток, не прибегая к услугам специалиста.

Спецификация
Технические характеристики
RC000027 Шинопровод для электроустановочных изделий
Способ монтажа Открытой установки
Степень защиты (IP) IP20
С подсветкой (индикация напряжения в сети) Нет
Номинальное напряжение 220-250
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091976151508.61.9 см. 2.76кг.
BAG
312шт.146804091976121564224 см. 31.2кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Техническая документация
Руководство по эксплуатации Шины MultiTrack
Дата документа: 09/08/2024
Формат PDF
Размер 399.04 kB
Руководство по эксплуатации Шины MultiTrack
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.07729_24
Формат PDF
Размер 1.69 MB
Срок действия: 26/03/2024 - 25/03/2029
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.07729_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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