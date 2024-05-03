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MTK11020B
MultiTrack Шина скрытой установки трековой системы 200 см Антрацит
MTK11020B
MTK11020B

MultiTrack Шина скрытой установки трековой системы 200 см Антрацит

Референс: MTK11020B
Линейка MultiTrack

Шина трековой системы MultiTrack (Systeme Electric) скрытой установки, длиной 200 см, цвет - антрацит. Предназначена для установки розеток MultiTrack, которые приобретаются отдельно. Шина подключается к сети переменного тока с параметрами 32А, 250В, 50Гц. Макмимальная мощность подключаемых устройств - не более 8 кВт. Главное премущество: быстрое и безопасное добавление и перемещение розеток, не прибегая к услугам специалиста.

Спецификация
Технические характеристики
RC000027 Шинопровод для электроустановочных изделий
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет изделия Антрацит
Степень защиты (IP) IP20
С подсветкой (индикация напряжения в сети) Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409178683206.610.56.5 см. 3.67кг.
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Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Руководство по эксплуатации Шины MultiTrack
Дата документа: 09/08/2024
Формат PDF
Размер 399.04 kB
Руководство по эксплуатации Шины MultiTrack
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