MultiTrack Розетка 2К+З круглая 16А/250В Графит
MultiTrack Розетка 2К+З круглая 16А/250В Графит
Референс: MTK13001G
Розетка трековой системы MultiTrack (Systeme Electric) немецкого стандарта (2К+З) 16А/250В, цвет - графит. Устанавливается в шину MultiTrack. Быстрая и безопасная установка, не требующая привлечения специалиста: достаточно вставить розетку в шину и повернуть на 90 градусов до упора.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Цвет изделия Графит
Способ монтажа Шинопровод (трек)
Тип комплектации В сборе с корпусом/рамкой
Модульное исполнение Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409178867
|7.1
|7.1
|5.2
|см.
|0.088
|кг.
BAG
|3
|—
|100
|шт.
|14680409178864
|34
|41.4
|30
|см.
|12.75
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|105
|см.
|241
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.07779_24
Формат PDF
Размер 1.66 MB
Срок действия: 04/04/2024 - 03/04/2029
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.07779_24
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты