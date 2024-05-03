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MTK13002B
MultiTrack Розетка универс. круглая 13А/250В Антрацит
MTK13002B
MTK13002B

MultiTrack Розетка универс. круглая 13А/250В Антрацит

Референс: MTK13002B
Линейка MultiTrack

Розетка трековой системы MultiTrack (Systeme Electric) универсальная (подходит к вилкам большинства стандартов) 13А/250В, цвет - антрацит. Устанавливается в шину MultiTrack. Быстрая и безопасная установка, не требующая привлечения специалиста: достаточно вставить розетку в шину и повернуть на 90 градусов до упора.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Цвет изделия Антрацит
Способ монтажа Шинопровод (трек)
Тип комплектации В сборе с корпусом/рамкой
Модульное исполнение Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091788438.25.98.5 см. 0.108кг.
BAG
3100шт.146804091788403441.129.1 см. 11.772кг.
P12
41800шт.12080105 см. 223кг.
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Размер 318.59 MB
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С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.07779_24
Формат PDF
Размер 1.66 MB
Срок действия: 04/04/2024 - 03/04/2029
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.07779_24
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