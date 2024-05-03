Продукты
MTK13002W
MultiTrack Розетка универс. круглая 13А/250В Белый
MTK13002W
MTK13002W
MTK13002W

MultiTrack Розетка универс. круглая 13А/250В Белый

Референс: MTK13002W
Линейка MultiTrack

Розетка трековой системы MultiTrack (Systeme Electric) универсальная (подходит к вилкам большинства стандартов) 13А/250В, цвет - белый. Устанавливается в шину MultiTrack. Быстрая и безопасная установка, не требующая привлечения специалиста: достаточно вставить розетку в шину и повернуть на 90 градусов до упора.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091977147.17.14.4 см. 0.112кг.
BAG
3100шт.14680409197711403328 см. 11.5кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Техническая документация
Руководство по эксплуатации Шины MultiTrack
Дата документа: 09/08/2024
Формат PDF
Размер 399.04 kB
Руководство по эксплуатации Шины MultiTrack
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.07779_24
Формат PDF
Размер 1.66 MB
Срок действия: 04/04/2024 - 03/04/2029
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.07779_24
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.59993_24
Формат PDF
Размер 255.06 kB
Срок действия: 31/01/2024 - 30/01/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.59993_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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