MultiTrack Розетка 2хUSB (тип А+С) 18Вт, 5В/3А Антрацит
MultiTrack Розетка 2хUSB (тип А+С) 18Вт, 5В/3А Антрацит
Референс: MTK13003B
Розетка трековой системы MultiTrack (Systeme Electric) 2хUSB (тип А + тип С) 18 Вт, 5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А, цвет - антрацит. Устанавливается в шину MultiTrack. Быстрая и безопасная установка, не требующая привлечения специалиста: достаточно вставить розетку в шину и повернуть на 90 градусов до упора.
Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Цвет Черный
Частота 50-60
Модульное исполнение Нет
Установка в кабель-канал Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409178850
|8.3
|5.7
|8.4
|см.
|0.113
|кг.
BAG
|3
|—
|100
|шт.
|14680409178857
|34
|41
|29.2
|см.
|12.297
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|105
|см.
|232
|кг.
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Формат PDF
Размер 255.06 kB
Срок действия: 31/01/2024 - 30/01/2029
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