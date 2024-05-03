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MTK13003G
MultiTrack Розетка 2хUSB (тип А+С) 18Вт, 5В/3А Графит
MTK13003G
MTK13003G

MultiTrack Розетка 2хUSB (тип А+С) 18Вт, 5В/3А Графит

Референс: MTK13003G
Линейка MultiTrack

Розетка трековой системы MultiTrack (Systeme Electric) 2хUSB (тип А + тип С) 18 Вт, 5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А, цвет - графит. Устанавливается в шину MultiTrack. Быстрая и безопасная установка, не требующая привлечения специалиста: достаточно вставить розетку в шину и повернуть на 90 градусов до упора.

Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Цвет Серый
Частота 50-60
Модульное исполнение Нет
Установка в кабель-канал Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091788817.17.14.4 см. 0.088кг.
BAG
3100шт.1468040917888834.241.628.8 см. 12.264кг.
P12
41800шт.12080105 см. 232кг.
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Размер 318.59 MB
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Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.59993_24
Формат PDF
Размер 255.06 kB
Срок действия: 31/01/2024 - 30/01/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.59993_24
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