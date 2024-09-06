Продукты
NSETM210T08X02B
Управляемый коммутатор NSETM210T08X02B
NSETM210T08X02B
NSETM210T08X02B
NSETM210T08X02B

Управляемый коммутатор NSETM210T08X02B

Референс: NSETM210T08X02B
Линейка SystemeSwitch

Управляемый промышленный коммутатор Ethernet L2, 8x10/100/1000BaseT, 2x100/1000/2500BaseX SFP

Спецификация
Технические характеристики
EC000734 Сетевой коммутатор
Количество других портов 2
Быстрый Ethernet/Интернет Да
Локальная сеть Ethernet Да
Высота 140
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040919420122.424.17.5 см. 1.15кг.
BAG
38шт.1468040919420846.732.527.5 см. 9.8кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог SystemeSwitch
Дата документа: 06/09/2024
Формат PDF
Размер 7.82 MB
Каталог SystemeSwitch
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemeSwitch
Дата документа: 06/09/2024
Формат PDF
Размер 964.33 kB
Руководство по эксплуатации SystemeSwitch
2D чертежи
Чертежи сетевых устройств SystemeSwitch
Дата документа: 19/07/2024
Формат DWG
Размер 604.96 kB
Чертежи сетевых устройств SystemeSwitch
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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