Продукты
NSETU105T05X00B
Неуправляемый коммутатор NSETU105T05X00B
NSETU105T05X00B
NSETU105T05X00B
NSETU105T05X00B

Неуправляемый коммутатор NSETU105T05X00B

Референс: NSETU105T05X00B
Линейка SystemeSwitch

Неуправляемый промышленный коммутатор Ethernet, 5x10/100BaseT

Спецификация
Технические характеристики
EC000734 Сетевой коммутатор
Количество других портов 0
Быстрый Ethernet/Интернет Нет
Локальная сеть Ethernet Да
Высота 103
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040919411914.611.13.3 см. 0.2кг.
BAG
327шт.1468040919411634.531.517.6 см. 5.9кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог SystemeSwitch
Дата документа: 06/09/2024
Формат PDF
Размер 7.82 MB
Каталог SystemeSwitch
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemeSwitch
Дата документа: 06/09/2024
Формат PDF
Размер 964.33 kB
Руководство по эксплуатации SystemeSwitch
2D чертежи
Чертежи сетевых устройств SystemeSwitch
Дата документа: 19/07/2024
Формат DWG
Размер 214.82 kB
Чертежи сетевых устройств SystemeSwitch
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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