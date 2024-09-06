Неуправляемый коммутатор NSETU108T08X00A
Неуправляемый коммутатор NSETU108T08X00A
Референс: NSETU108T08X00A
Неуправляемый промышленный коммутатор Ethernet, 8x10/100/1000BaseT
Спецификация
Технические характеристики
EC000734 Сетевой коммутатор
Количество других портов 0
Быстрый Ethernet/Интернет Да
Локальная сеть Ethernet Да
Высота 103
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409194164
|14.6
|11.1
|5
|см.
|0.3
|кг.
BAG
|3
|—
|18
|шт.
|14680409194161
|34.5
|31.5
|17.6
|см.
|5.9
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог SystemeSwitch
Дата документа: 06/09/2024
Формат PDF
Размер 7.82 MB
Каталог SystemeSwitch
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemeSwitch
Дата документа: 06/09/2024
Формат PDF
Размер 964.33 kB
Руководство по эксплуатации SystemeSwitch
2D чертежи
Чертежи сетевых устройств SystemeSwitch
Дата документа: 19/07/2024
Формат DWG
Размер 252.06 kB
Чертежи сетевых устройств SystemeSwitch
Каталог
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Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
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