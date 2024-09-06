Продукты
NSETU118T16X02A
Неуправляемый коммутатор NSETU118T16X02A
NSETU118T16X02A
NSETU118T16X02A
NSETU118T16X02A

Неуправляемый коммутатор NSETU118T16X02A

Референс: NSETU118T16X02A
Линейка SystemeSwitch

Неуправляемый промышленный коммутатор Ethernet, 16x10/100BaseT, 2x100/1000BaseX SFP

Спецификация
Технические характеристики
EC000734 Сетевой коммутатор
Количество других портов 2
Быстрый Ethernet/Интернет Да
Локальная сеть Ethernet Да
Высота 140
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040919408922.4249.4 см. 1.25кг.
BAG
38шт.1468040919408647.440.427.8 см. 10.7кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог SystemeSwitch
Дата документа: 06/09/2024
Формат PDF
Размер 7.82 MB
Каталог SystemeSwitch
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemeSwitch
Дата документа: 06/09/2024
Формат PDF
Размер 964.33 kB
Руководство по эксплуатации SystemeSwitch
2D чертежи
Чертежи сетевых устройств SystemeSwitch
Дата документа: 19/07/2024
Формат DWG
Размер 732.13 kB
Чертежи сетевых устройств SystemeSwitch
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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