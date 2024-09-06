Продукты
NSSFP1LX
Модуль SFP NSSFP1LX
NSSFP1LX

Модуль SFP NSSFP1LX

Референс: NSSFP1LX
Линейка SystemeSwitch

Модуль SFP, 100BaseX, одномодовый, 20 км

Спецификация
Технические характеристики
EC002584 Аксессуары для систем управления
Тип электрического компонента Адаптер
Тип механического компонента Прочее
Тип документации Прочее
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040919426319142 см. 0.22кг.
BAG
380шт.14680409194260343824 см. 10кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог SystemeSwitch
Дата документа: 06/09/2024
Формат PDF
Размер 7.82 MB
Каталог SystemeSwitch
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemeSwitch
Дата документа: 06/09/2024
Формат PDF
Размер 964.33 kB
Руководство по эксплуатации SystemeSwitch
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
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