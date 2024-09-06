Модуль SFP NSSFP1SX
Модуль SFP NSSFP1SX
Референс: NSSFP1SX
Модуль SFP, 100BaseX SFP, многомодовый, 2 км
Спецификация
Технические характеристики
EC002584 Аксессуары для систем управления
Тип электрического компонента Адаптер
Тип механического компонента Прочее
Тип документации Прочее
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409194270
|19
|14
|2
|см.
|0.2
|кг.
BAG
|3
|—
|80
|шт.
|14680409194277
|34
|38
|24
|см.
|9.3
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог SystemeSwitch
Дата документа: 06/09/2024
Формат PDF
Размер 7.82 MB
Каталог SystemeSwitch
Техническая документация
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Дата документа: 06/09/2024
Формат PDF
Размер 964.33 kB
Руководство по эксплуатации SystemeSwitch
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