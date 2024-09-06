Модуль SFP NSSFP2LX
Модуль SFP NSSFP2LX
Референс: NSSFP2LX
Модуль SFP, 1000BaseX SFP, одномодовый, 20 км
Спецификация
Технические характеристики
EC002584 Аксессуары для систем управления
Тип электрического компонента Адаптер
Тип механического компонента Прочее
Тип документации Прочее
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409194287
|19
|14
|2
|см.
|0.22
|кг.
BAG
|3
|—
|100
|шт.
|14680409194284
|42
|32
|42
|см.
|19.5
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог SystemeSwitch
Дата документа: 06/09/2024
Формат PDF
Размер 7.82 MB
Каталог SystemeSwitch
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemeSwitch
Дата документа: 06/09/2024
Формат PDF
Размер 964.33 kB
Руководство по эксплуатации SystemeSwitch
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик