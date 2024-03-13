Продукты
ОС200Т-33
Оповещатель пожарный адресный световой табличный ОС200Т
ОС200Т-33

Оповещатель пожарный адресный световой табличный ОС200Т

Референс: ОС200Т-33
Линейка SystemeFS

Оповещатель пожарный адресный световой табличный ОС200Т,. Варианты надписей Выход, Пожар, Автоматика отключена, Газ уходи!, Газ не входить! Порошок уходи!, Порошок не входить! Пена уходи!, Пена не входить!

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409170298151010 см. 0.1кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
ОС200Т-33 Оповещатель пожарный светозвуковой адрессный
Дата документа: 13/03/2024
Формат PDF
Размер 287.68 kB
ОС200Т-33 Оповещатель пожарный светозвуковой адрессный
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
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