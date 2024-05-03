ЭТЮД О/У РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А 250B, БУК, Россия
ЭТЮД О/У РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А 250B, БУК, Россия
Референс: PA16-001T
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (бук, открытой установки) одноместная предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А, без шторок и заземления. Она проста в установке и удобна в применении, идеально подходит для загородного дома. Изделия цвета Бук обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Тип продукта розетка
Цветовой оттенок бук
Комплектация изделия механизм в сборе
Серия Этюд
Дополнительные характеристики
Тип покрытия декорировано пленкой
Режим фиксации Винтом
Монтаж устройства открытый
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201009207
|16
|10.5
|3.7
|см.
|0.048
|кг.
CAR
|2
|—
|25
|шт.
|4690201009214
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.323
|кг.
BAG
|3
|—
|200
|шт.
|14690201009211
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|11.101
|кг.
P12
|4
|—
|3600
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|217.812
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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