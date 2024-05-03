ЭТЮД О/У тройная РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250В, СОСНА, Россия
ЭТЮД О/У тройная РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250В, СОСНА, Россия
Референс: PA16-012D
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (сосна, открытой установки) трёхместная с заземлением и шторками предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А. Трёхместная розетка позволяет подключить три устройства в одном месте. Шторки и заземление обеспечивают дополнительную безопасность при косвенных прикосновениях. Изделия цвета Сосна обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта розетка
Серия Этюд Etude
Цветовой оттенок сосна
Дополнительные характеристики
Тип покрытия декорировано пленкой
Монтаж устройства открытый
Режим фиксации Винтом
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485439426
|24
|12.5
|4.6
|см.
|0.128
|кг.
CAR
|2
|—
|9
|шт.
|13606485439423
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.273
|кг.
BAG
|3
|—
|72
|шт.
|43606485439424
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|10.703
|кг.
P12
|4
|—
|1296
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|210.648
|кг.
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Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
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С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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