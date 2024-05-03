ЭТЮД О/У двойная угловая РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А, БЕЛЫЙ, Россия
ЭТЮД О/У двойная угловая РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А, БЕЛЫЙ, Россия
Референс: PA16-108B
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (белый, открытой установки) двухместная угловая с заземлением, без шторок предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А. Ее конструкция позволяет установить розетку в угол помещения. Шторки и заземление обеспечивают дополнительную безопасность при косвенных прикосновениях. Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Серия Etude
Конфигурация выходных полюсов 2 x 2P + PE, со шторками
Тип продукта 2-я розетка
Серия продукта Этюд
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Комплектация изделия механизм в сборе
Цветовой оттенок белый
Режим фиксации винтом
Форма вилки, розетки, элемента управления под углом
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Профиль кругооборота N/A
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Директива ec rohs Соответствует
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Не содержит ртути да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485439228
|24
|12.5
|5.7
|см.
|0.098
|кг.
CAR
|2
|—
|8
|шт.
|13606485439225
|37.2
|18.6
|8
|см.
|0.907
|кг.
BAG
|3
|—
|64
|шт.
|43606485439226
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|7.779
|кг.
P12
|4
|—
|1152
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|158.009
|кг.
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Размер 318.59 MB
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С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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