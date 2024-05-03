ЭТЮД О/У двойная угловая РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А, СОСНА, Россия
ЭТЮД О/У двойная угловая РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А, СОСНА, Россия
Референс: PA16-108D
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (сосна, открытой установки) двухместная угловая с заземлением, без шторок предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А. Ее конструкция позволяет установить розетку в угол помещения. Шторки и заземление обеспечивают дополнительную безопасность при косвенных прикосновениях. Изделия цвета Сосна обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Серия Etude
Серия продукта Этюд
Конфигурация выходных полюсов 2 x 2P + PE, со шторками
Тип продукта 2-я розетка
Дополнительные характеристики
Тип покрытия декорировано пленкой
Тип монтажа открытый
Режим фиксации винтом
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Комплектация изделия механизм в сборе
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Профиль кругооборота N/A
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Не содержит ртути да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485439266
|24
|12.5
|5.7
|см.
|0.098
|кг.
CAR
|2
|—
|8
|шт.
|13606485439263
|37.2
|18.6
|8
|см.
|0.907
|кг.
BAG
|3
|—
|64
|шт.
|43606485439264
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|7.779
|кг.
P12
|4
|—
|1152
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|158.009
|кг.
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Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
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С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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