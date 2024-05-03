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PA16-108T
ЭТЮД О/У двойная угловая РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А, БУК
PA16-108T
PA16-108T
PA16-108T
PA16-108T

ЭТЮД О/У двойная угловая РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А, БУК

Референс: PA16-108T
Линейка Etude

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (бук, открытой установки) двухместная угловая с заземлением, без шторок предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А. Ее конструкция позволяет установить розетку в угол помещения. Шторки и заземление обеспечивают дополнительную безопасность при косвенных прикосновениях. Изделия цвета Бук обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм в сборе
Серия Этюд Etude
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Тип продукта 2-я розетка
Цветовой оттенок бук
Дополнительные характеристики
Режим фиксации Винтом
Тип монтажа открытый
Тип покрытия декорировано пленкой
Форма вилки, розетки, элемента управления под углом
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854392802412.55.7 см. 0.089кг.
CAR
28шт.1360648543928737.218.68 см. 0.835кг.
BAG
364шт.4360648543928838.438.433.2 см. 7.204кг.
P12
41152шт.12080114.6 см. 147.664кг.
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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