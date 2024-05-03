ЭТЮД О/У 4-местная РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А 250В, СОСНА, Россия
ЭТЮД О/У 4-местная РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А 250В, СОСНА, Россия
Референс: PA16-205D
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (сосна, открытой установки) четырёхместная, без шторок и заземления предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А. Четырёхместная розетка позволяет подключить четыре устройства в одном месте. Она проста в установке и удобна в применении. Изделия цвета Сосна обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Область применения питание напряжения
Тип продукта 4-я розетка
[in] номинальный ток 16 А в 220...250 V переменный ток 50 Гц
Серия Etude
Конфигурация выходных полюсов 4 x 2P
Дополнительные характеристики
Цветовой оттенок сосна
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип покрытия бриллиантовый
Материал термопласт
Режим фиксации винтом
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Характеристики окружающей среды не содержащий галогенов
Экологичность предложения
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Не содержит ртути да
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201016779
|20
|13.5
|3.5
|см.
|0.138
|кг.
CAR
|2
|—
|7
|шт.
|4690201016786
|18.6
|18.6
|10.6
|см.
|1.071
|кг.
BAG
|3
|—
|84
|шт.
|14690201016783
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|13.366
|кг.
P12
|4
|—
|1512
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|258.581
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 32 мм
Высота 102 мм
Ширина 108 мм
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Размер 9.99 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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