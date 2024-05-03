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PA16-205T
ЭТЮД О/У 4-местная РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А 250В, БУК, Россия
PA16-205T
PA16-205T

ЭТЮД О/У 4-местная РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А 250В, БУК, Россия

Референс: PA16-205T
Линейка Etude

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (бук, открытой установки) четырёхместная, без шторок и заземления предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А. Четырёхместная розетка позволяет подключить четыре устройства в одном месте. Она проста в установке и удобна в применении. Изделия цвета Бук обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Конфигурация выходных полюсов 4 x 2P
[in] номинальный ток 16 А в 220...250 V переменный ток 50 Гц
Серия Etude
Область применения питание напряжения
Тип продукта 4-я розетка
Дополнительные характеристики
Комплектация изделия механизм в сборе
Материал термопласт
Цветовой оттенок бук
Тип монтажа открытый
Режим фиксации винтом
Условия эксплуатации
Характеристики окружающей среды не содержащий галогенов
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Профиль кругооборота N/A
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010167932013.53.5 см. 0.139кг.
CAR
27шт.469020101680918.618.610.6 см. 1.076кг.
BAG
384шт.1469020101680638.438.433.2 см. 13.429кг.
P12
41512шт.12080114.6 см. 259.715кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 32 мм
Высота 102 мм
Ширина 108 мм
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Тип документа
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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