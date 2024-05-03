ЭТЮД О/У 4-местная РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250В, БЕЛЫЙ, Россия
ЭТЮД О/У 4-местная РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250В, БЕЛЫЙ, Россия
Референс: PA16-208B
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (белый, открытой установки) четырёхместная с заземлением и шторками предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А. Четырёхместная розетка позволяет подключить четыре устройства в одном месте. Шторки и заземление обеспечивают дополнительную безопасность при косвенных прикосновениях. Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Конфигурация выходных полюсов 4 x 2P + E with shutters
Область применения питание напряжения
Тип продукта 4-я розетка
[in] номинальный ток 16 А в 220...250 V переменный ток 50 Гц
Серия Etude
Дополнительные характеристики
Материал термопласт
Тип монтажа открытый
Режим фиксации винтом
Соединения – клеммы винтовой зажим
Тип покрытия бриллиантовый
Условия эксплуатации
Характеристики окружающей среды не содержащий галогенов
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Директива ec rohs Соответствует
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Профиль кругооборота N/A
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201016731
|20
|13.5
|4.6
|см.
|0.192
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|4690201016748
|18.6
|18.6
|10.6
|см.
|1.063
|кг.
BAG
|3
|—
|60
|шт.
|14690201016745
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|13.271
|кг.
P12
|4
|—
|1080
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|256.873
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 43.5 мм
Высота 102 мм
Ширина 108 мм
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Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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