ЭТЮД С/У двойная РОЗЕТКА с заземлением без шторок 16А 250B, КРЕМОВЫЙ, Россия

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (кремовый, скрытой установки) двухместная с заземлением, без шторок предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А. Двухместная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. Заземление обеспечивает безопасность при косвенном прикосновении. Она проста в установке и удобна в применении. Сделано в России.