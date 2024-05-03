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PC16-105B
ЭТЮД С/У двойная РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А 250B, БЕЛЫЙ, Россия
PC16-105B
PC16-105B
PC16-105B
PC16-105B

ЭТЮД С/У двойная РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А 250B, БЕЛЫЙ, Россия

Референс: PC16-105B
Линейка Etude

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (белый, скрытой установки) двухместная, без шторок и заземления предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А. Двухместная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. Габаритные размеры основания 113*76,5 мм. Она проста в установке и удобна в применении. Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Серия Etude
Тип продукта 2-я розетка
Конфигурация выходных полюсов 2 х 2К
Серия продукта Этюд
Дополнительные характеристики
Режим фиксации винтом
Цветовой оттенок белый
Тип монтажа скрытый
Комплектация изделия механизм в сборе
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Профиль кругооборота N/A
Директива ec rohs Соответствует
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854392972010.53.9 см. 0.069кг.
CAR
212шт.1360648543929437.218.610.6 см. 0.971кг.
BAG
372шт.4360648543929538.438.433.2 см. 6.349кг.
P12
41296шт.12080114.6 см. 132.278кг.
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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