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PC16-107B
ЭТЮД С/У двойная РОЗЕТКА с заземлением без шторок 16А 250B, БЕЛЫЙ, Россия
PC16-107B
PC16-107B
PC16-107B

ЭТЮД С/У двойная РОЗЕТКА с заземлением без шторок 16А 250B, БЕЛЫЙ, Россия

Референс: PC16-107B
Линейка Etude

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (белый, скрытой установки) двухместная с заземлением, без шторок предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А. Двухместная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. Габаритные размеры основания 113*76,5 мм. Заземление обеспечивает безопасность при косвенном прикосновении. Она проста в установке и удобна в применении. Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Серия продукта Этюд
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Серия Etude
Конфигурация выходных полюсов 2 х 2К + З
Тип продукта 2-я розетка
Дополнительные характеристики
Режим фиксации винтом
Цветовой оттенок белый
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип покрытия глянцевая
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Директива ec rohs Соответствует
Не содержит ртути да
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Профиль кругооборота N/A
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854393102012.55 см. 0.086кг.
CAR
210шт.1360648543931737.218.610.6 см. 1.003кг.
BAG
360шт.4360648543931838.438.433.2 см. 6.543кг.
P12
41080шт.12080114.6 см. 135.766кг.
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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