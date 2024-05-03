ЭТЮД С/У двойная РОЗЕТКА с заземлением без шторок 16А 250B, КРЕМОВЫЙ, Россия
ЭТЮД С/У двойная РОЗЕТКА с заземлением без шторок 16А 250B, КРЕМОВЫЙ, Россия
Референс: PC16-107K
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (кремовый, скрытой установки) двухместная с заземлением, без шторок предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А. Двухместная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. Габаритные размеры основания 113*76,5 мм. Заземление обеспечивает безопасность при косвенном прикосновении. Она проста в установке и удобна в применении. Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Тип продукта 2-я розетка
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жиличный сектор
Комплектация изделия механизм в сборе
Серия Этюд Etude
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Дополнительные характеристики
Режим фиксации Винтом
Тип монтажа утопленный
Форма вилки, розетки, элемента управления под углом
Тип покрытия глянцевое
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485439396
|20
|12.5
|5
|см.
|0.085
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606485439393
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|0.988
|кг.
BAG
|3
|—
|60
|шт.
|43606485439394
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|6.449
|кг.
P12
|4
|—
|1080
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|134.07
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты