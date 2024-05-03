ЭТЮД С/У двойная РОЗЕТКА с заземлением со штороками 16А 250B, КРЕМОВЫЙ, Россия
ЭТЮД С/У двойная РОЗЕТКА с заземлением со штороками 16А 250B, КРЕМОВЫЙ, Россия
Референс: PC16-108K
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (кремовый, скрытой установки) двухместная, с заземлением и шторками предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А. Двухместная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. Габаритные размеры основания 113*76,5 мм. Шторки и заземление обеспечивают дополнительную безопасность при косвенных прикосновениях. Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Тип продукта 2-я розетка
Конфигурация выходных полюсов 2 x 2P + PE, со шторками
Серия продукта Этюд
Серия Etude
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Дополнительные характеристики
Форма вилки, розетки, элемента управления под углом
Режим фиксации винтом
Цветовой оттенок кремовый
Тип покрытия глянцевая
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Профиль кругооборота N/A
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Директива ec rohs Соответствует
Не содержит ртути да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485439402
|20
|12.5
|5
|см.
|0.086
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606485439409
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.006
|кг.
BAG
|3
|—
|60
|шт.
|43606485439400
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|6.559
|кг.
P12
|4
|—
|1080
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|136.057
|кг.
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
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С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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