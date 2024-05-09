Продукты
R4N2R969314AT
Стеллаж 4 полочный 2 ряда 960х935х1430
R4N2R969314AT
R4N2R969314AT
R4N2R969314AT

Стеллаж 4 полочный 2 ряда 960х935х1430

Референс: R4N2R969314AT
Линейка Uniprom 3L

Стеллаж 4 полочный 2 ряда 960х935х1430

Спецификация
Технические характеристики
EC002850 Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS)
Тип компонента/запасной части Батарейный шкаф
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.9693140 см. 122кг.
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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Оборудование для IT-инфраструктуры
Дата документа: 09/05/2024
Формат PDF
Размер 3.55 MB
Оборудование для IT-инфраструктуры
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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