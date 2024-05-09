Продукты
R5N2R809318AT
Стеллаж 5 полочный 2 ряда 800х935х1855
R5N2R809318AT
R5N2R809318AT
R5N2R809318AT

Стеллаж 5 полочный 2 ряда 800х935х1855

Референс: R5N2R809318AT
Линейка Uniprom 3L

Стеллаж 5 полочный 2 ряда 800х935х1855

Спецификация
Технические характеристики
EC002850 Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS)
Тип компонента/запасной части Батарейный шкаф
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.8093185 см. 117кг.
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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Оборудование для IT-инфраструктуры
Дата документа: 09/05/2024
Формат PDF
Размер 3.55 MB
Оборудование для IT-инфраструктуры
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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