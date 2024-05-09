Стеллаж 5 полочный 2 ряда 800х935х1855
Стеллаж 5 полочный 2 ряда 800х935х1855
Референс: R5N2R809318AT
Стеллаж 5 полочный 2 ряда 800х935х1855
Спецификация
Технические характеристики
EC002850 Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS)
Тип компонента/запасной части Батарейный шкаф
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|80
|93
|185
|см.
|117
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Оборудование для IT-инфраструктуры
Дата документа: 09/05/2024
Формат PDF
Размер 3.55 MB
Оборудование для IT-инфраструктуры
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик