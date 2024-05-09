Продукты
R6N2R969322AT
Стеллаж 6 полочный 2 ряда 960х935х2280
R6N2R969322AT
R6N2R969322AT
R6N2R969322AT

Стеллаж 6 полочный 2 ряда 960х935х2280

Референс: R6N2R969322AT
Линейка Uniprom 3L

Стеллаж 6 полочный 2 ряда 960х935х2280

Спецификация
Технические характеристики
EC002850 Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS)
Тип компонента/запасной части Батарейный шкаф
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.9693228 см. 208кг.
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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Оборудование для IT-инфраструктуры
Дата документа: 09/05/2024
Формат PDF
Размер 3.55 MB
Оборудование для IT-инфраструктуры
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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