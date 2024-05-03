ХИТ О/У РОЗЕТКА без заземления без шторок 10А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
ХИТ О/У РОЗЕТКА без заземления без шторок 10А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
Референс: RA10-131-B
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (открытой установки, цвет белый) без заземления и без шторок предназначена для сетей до 250 В на ток до 10 А. - Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении. - Оптимальное соотношение цены и качества. - Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Тип продукта 1 розетка
Область применения питание напряжения
Серия HIT
[in] номинальный ток 10 А в 250 V переменный ток
Дополнительные характеристики
Тип монтажа открытый
Комплектация изделия механизм в сборе
Цветовой оттенок белый
Тип покрытия глянцевая
Сегмент рынка рынок жилья
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Директива ec rohs Соответствует
Не содержит ртути да
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050333421
|16
|9
|3
|см.
|0.034
|кг.
BAG
|3
|—
|168
|шт.
|24607050333425
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|6.015
|кг.
P12
|4
|—
|5040
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|198.443
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 29.4 мм
Высота 63 мм
Ширина 63 мм
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Тип документа
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Формат PDF
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С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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