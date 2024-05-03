BLANCA О/У РОЗЕТКА с зазем. со шт. ПЛИНТУСН.МОНТ.ПЛ.16А 250В, БЕЛЫЙ,опт.уп.Росси
BLANCA О/У РОЗЕТКА с зазем. со шт. ПЛИНТУСН.МОНТ.ПЛ.16А 250В, БЕЛЫЙ,опт.уп.Росси
Референс: RA16-003-2M-B
Розетка плинтусная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (открытой установки, цвет белый) с заземлением и со шторками, с монтажной стальной пластиной предназначена для сетей до 250 В на ток до 16 А. - Изделие выполнено из высококачественного материала поверхности: ABS-пластик. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Оптовая упаковка, сделано в России.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|RA16-003-2I-BI
|1
|RA16-003-2M-B
|1
|26.10.2020
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Тип продукта 1 розетка
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Конфигурация выходных полюсов 2P + E
Серия продукта Прима
Дополнительные характеристики
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип покрытия глянцевая
Цветовой оттенок белый
Режим фиксации винтом
Тип монтажа открытый
Экологичность предложения
Директива ec rohs Соответствует
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Не содержит ртути да
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Профиль кругооборота N/A
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050334312
|20
|10.5
|4.4
|см.
|0.112
|кг.
BAG
|3
|—
|82
|шт.
|24607050334316
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|9.686
|кг.
P12
|4
|—
|2460
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|308.553
|кг.
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Формат ZIP
Размер 318.59 MB
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С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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