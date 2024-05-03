ХИТ О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
ХИТ О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
Референс: RA16-138-B
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (открытой установки, цвет белый) с заземлением и с шторками предназначена для сетей до 250 В на ток до 16 А. - Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480981623
|16
|10.5
|4
|см.
|0.046
|кг.
BAG
|3
|—
|132
|шт.
|43606480981621
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|6.43
|кг.
P12
|4
|—
|3960
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|210.89
|кг.
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Формат PDF
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С-ТР ТС-НВО
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Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
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