ХИТ О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками ИЗОЛ.ПЛ 16А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (открытой установки, цвет белый) с заземлением и с шторками, с изолирующей пластиковой пластиной предназначена для сетей до 250 В на ток до 16 А. - Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Сделано в России.