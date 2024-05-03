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RA16-138I-B
ХИТ О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками ИЗОЛ.ПЛ 16А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
RA16-138I-B
RA16-138I-B

ХИТ О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками ИЗОЛ.ПЛ 16А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия

Референс: RA16-138I-B
Линейка Hit

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (открытой установки, цвет белый) с заземлением и с шторками, с изолирующей пластиковой пластиной предназначена для сетей до 250 В на ток до 16 А. - Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064809816301610.54 см. 0.051кг.
BAG
3132шт.4360648098163840.424.228.8 см. 6.971кг.
P12
43960шт.12080101.4 см. 227.126кг.
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Дата документа: 03/05/2024
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С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
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