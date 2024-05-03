ХИТ О/У РОЗЕТКА двойная без заземления без шторок 16А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (открытой установки, цвет белый) двойная без заземления и без шторок предназначена для сетей до 250 В на ток до 16 А. - Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. - Оптимальное соотношение цены и качества. - Сделано в России.