ХИТ О/У РОЗЕТКА двойная без заземления без шторок 16А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
ХИТ О/У РОЗЕТКА двойная без заземления без шторок 16А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
Референс: RA16-237-B
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (открытой установки, цвет белый) двойная без заземления и без шторок предназначена для сетей до 250 В на ток до 16 А. - Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. - Оптимальное соотношение цены и качества. - Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Область применения связь
Тип продукта розетка
Цветовой оттенок Белый
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип крышки без шторок
Дополнительные характеристики
[in] номинальный ток 16 А в 250 В Переменный ток
Монтаж устройства открытый
Соединения – клеммы винтовые зажимы
Форма вилки, розетки, элемента управления прямой
Тип покрытия глянцевое
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201017844
|20
|9
|3.6
|см.
|0.054
|кг.
BAG
|3
|—
|112
|шт.
|14690201017841
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|6.374
|кг.
P12
|4
|—
|3360
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|209.203
|кг.
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Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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