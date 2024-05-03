ХИТ О/У РОЗЕТКА двойная без заземления без шт. ИЗОЛ.ПЛ. 16А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
ХИТ О/У РОЗЕТКА двойная без заземления без шт. ИЗОЛ.ПЛ. 16А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
Референс: RA16-237I-B
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (открытой установки, цвет белый) двойная без заземления и без шторок, с изолирующей пластиковой пластиной предназначена для сетей до 250 В на ток до 16 А. - Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. - Оптимальное соотношение цены и качества. - Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
[in] номинальный ток 16 А в 250 V переменный ток
Серия HIT
Область применения связь
Стандартное описание розетки без заземляющего контакта
Тип упаковки wholesale
Дополнительные характеристики
Форма вилки, розетки, элемента управления прямой
Тип крышки без шторок
Тип покрытия глянцевая
Режим фиксации винтами
Соединения – клеммы винтовые зажимы
Экологичность предложения
Профиль кругооборота N/A
Директива ec rohs Соответствует
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201017851
|20
|9
|3.6
|см.
|0.064
|кг.
BAG
|3
|—
|112
|шт.
|14690201017858
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|7.47
|кг.
P12
|4
|—
|3360
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|242.097
|кг.
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ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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