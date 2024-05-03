BLANCA О/У РОЗЕТКА 4-мест. с зазем. со шт.МОНТ.ПЛ.16А 250В, БЕЛЫЙ,опт.уп.Россия

Розетка четырёхместная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (открытой установки, цвет белый) с заземлением и со шторками, с монтажной стальной пластиной предназначена для сетей до 250 В на ток до 16 А. - Четырёхместная розетка позволяет подключить четыре устройства в одном месте. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Оптовая упаковка, сделано в России.