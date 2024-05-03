BLANCA О/У РОЗЕТКА 4-мест. с зазем. со шт.МОНТ.ПЛ.16А 250В, БЕЛЫЙ,розн.уп.Россия
BLANCA О/У РОЗЕТКА 4-мест. с зазем. со шт.МОНТ.ПЛ.16А 250В, БЕЛЫЙ,розн.уп.Россия
Референс: RA16-411M-BI
Розетка четырёхместная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (открытой установки, цвет белый) с заземлением и со шторками, с монтажной стальной пластиной предназначена для сетей до 250 В на ток до 16 А. - Четырёхместная розетка позволяет подключить четыре устройства в одном месте. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Розничная упаковка, сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Тип продукта 4-я розетка
Конфигурация выходных полюсов 4 х 2К + З
Серия продукта Прима
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Дополнительные характеристики
Режим фиксации винтом
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Тип покрытия глянцевая
Тип монтажа открытый
Комплектация изделия механизм в сборе
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Директива ec rohs Соответствует
Не содержит ртути да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050332264
|23.8
|8.2
|4.3
|см.
|0.367
|кг.
BAG
|3
|—
|22
|шт.
|34607050332265
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|8.578
|кг.
P12
|4
|—
|660
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|275.338
|кг.
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С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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