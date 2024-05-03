Продукты
RA32-211R-B
BLANCA О/У РОЗЕТКА комб:ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ 32А+силовая 16А 250В,БЕЛЫЙ,опт.уп.Росси
RA32-211R-B
RA32-211R-B
RA32-211R-B
RA32-211R-B
RA32-211R-B
RA32-211R-B
RA32-211R-B
RA32-211R-B
RA32-211R-B
RA32-211R-B
RA32-211R-B
RA32-211R-B
RA32-211R-B
RA32-211R-B

BLANCA О/У РОЗЕТКА комб:ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ 32А+силовая 16А 250В,БЕЛЫЙ,опт.уп.Росси

Референс: RA32-211R-B
Линейка Blanca

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (открытой установки, цвет белый) комбинированная для электроплиты на ток 32 А и силовая с заземлением и со шторками предназначена для сетей до 250 В на ток до 16 А. - Изделие выполнено из высококачественного материала поверхности: ABS-пластик. - В контактных группах используется высококачественная латунь. - Оптовая упаковка, сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Тип продукта 1 розетка
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Конфигурация выходных полюсов 2P + PE, со шторками
Серия Прима
Комплектация изделия механизм в сборе
Дополнительные характеристики
Тип монтажа открытый
Режим фиксации Винтом
Тип покрытия глянцевое
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020100099016.584.15 см. 0.262кг.
BAG
330шт.1469020100099740.424.228.8 см. 8.152кг.
P12
4900шт.12080101.4 см. 262.549кг.
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
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Размер 9.99 MB
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU C-RU.АТ21.В.00117_22
Формат PDF
Размер 3.51 MB
Срок действия: 19/12/2022 - 18/12/2027
ЕАЭС RU C-RU.АТ21.В.00117_22
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