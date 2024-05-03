BLANCA О/У РОЗЕТКА комб:ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ 32А+силовая 16А 250В,БЕЛЫЙ,опт.уп.Росси
BLANCA О/У РОЗЕТКА комб:ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ 32А+силовая 16А 250В,БЕЛЫЙ,опт.уп.Росси
Референс: RA32-211R-B
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (открытой установки, цвет белый) комбинированная для электроплиты на ток 32 А и силовая с заземлением и со шторками предназначена для сетей до 250 В на ток до 16 А. - Изделие выполнено из высококачественного материала поверхности: ABS-пластик. - В контактных группах используется высококачественная латунь. - Оптовая упаковка, сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Тип продукта 1 розетка
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Конфигурация выходных полюсов 2P + PE, со шторками
Серия Прима
Комплектация изделия механизм в сборе
Дополнительные характеристики
Тип монтажа открытый
Режим фиксации Винтом
Тип покрытия глянцевое
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201000990
|16.5
|8
|4.15
|см.
|0.262
|кг.
BAG
|3
|—
|30
|шт.
|14690201000997
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|8.152
|кг.
P12
|4
|—
|900
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|262.549
|кг.
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Размер 3.51 MB
Срок действия: 19/12/2022 - 18/12/2027
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