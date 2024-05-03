BLANCA О/У РОЗЕТКА комб:ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ 32А+силовая 16А 250В,БЕЛЫЙ,опт.уп.Росси

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (открытой установки, цвет белый) комбинированная для электроплиты на ток 32 А и силовая с заземлением и со шторками предназначена для сетей до 250 В на ток до 16 А. - Изделие выполнено из высококачественного материала поверхности: ABS-пластик. - В контактных группах используется высококачественная латунь. - Оптовая упаковка, сделано в России.