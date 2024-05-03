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RAT-1S3-B
ХИТ С/У РОЗЕТКА телевизионная, БЕЛЫЙ. Россия
RAT-1S3-B
RAT-1S3-B

ХИТ С/У РОЗЕТКА телевизионная, БЕЛЫЙ. Россия

Референс: RAT-1S3-B
Линейка Hit

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (скрытой установки, цвет белый) телевизионная предназначена для подключения телевизионного кабеля к сети. - Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении. - Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации В сборе с корпусом/рамкой
Цвет изделия Белый
Количество выходов 1
Частота 5-862
Основные характеристики
Tv гнездо одиночная
Комплектация изделия механизм в сборе
Область применения связь
Тип продукта ТВ розетка
Цветовой оттенок Белый
Дополнительные характеристики
Затухание в цепи 1 дБ TV сигнал5-862 МГц
Выходной импеданс 75 Ом
Режим фиксации винтами
Входной импеданс 75 Ом
Монтаж устройства утопленный
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты IEC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46071380693961611.52.7 см. 0.052кг.
BAG
3120шт.1460713806939340.424.228.8 см. 6.571кг.
P12
43600шт.12080101.4 см. 215.13кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 24.1 мм
Высота 80.5 мм
Ширина 80.5 мм
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Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
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Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
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