Модуль управления освещением Comf, 4 дим.группы 4AO/0…10В 4DO RS-485 ~220В
Модуль управления освещением Comf, 4 дим.группы 4AO/0…10В 4DO RS-485 ~220В
Референс: RCFLM4D4
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409195673
|20
|11
|8
|см.
|0.493
|кг.
Документы
Фильтры
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