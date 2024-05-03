Лиц.плата W45 2мод 1xKeystone RAL9010
Лиц.плата W45 2мод 1xKeystone RAL9010
Референс: RIN-144-BE
Лицевая плата двухмодульная W45 Systeme Electric (ранее Schneider Electric) (цвет белый RAL9010) для одного разъёма Keystone RJ45.
Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Розетки и накладки для передачи данных (мультимедиа)
Направление выхода Прямолинейн.
Установка в кабель-канал Да
Экранированный корпус Нет
Глубина устройства 21.5
Основные характеристики
Цветовой оттенок Белый Белый
Область применения связь
Сегмент рынка рынок жилья
Серия W45 W45
Тип продукта адаптер
Дополнительные характеристики
Совместимость продукта RJ11 розетка
Тип покрытия глянцевое
Количество постов 1-постовая
Тип монтажа утопленный
Материал термопласт: крышка
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201010906
|16
|9
|2.4
|см.
|0.009
|кг.
BAG
|3
|—
|50
|шт.
|14690201010903
|40.4
|24.2
|14
|см.
|0.662
|кг.
P12
|4
|—
|3500
|шт.
|—
|120
|80
|113
|см.
|64.308
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 21.5 мм
Высота 45 мм
Ширина 45 мм
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