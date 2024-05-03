РОЗЕТКА ИНФ. В45 СУ К.5Е ДЛЯ КАБ.КАН.БЕЛ. RAL9010
РОЗЕТКА ИНФ. В45 СУ К.5Е ДЛЯ КАБ.КАН.БЕЛ. RAL9010
Референс: RIN-144K5E-BE
Механизм двухмодульный W45 Systeme Electric (ранее Schneider Electric) (скрытой установки, цвет белый RAL9010) розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категория 5е предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к локальной вычислительной сети. - Устанавливается в кабель-канал. - Монтаж без суппортов в систему OptiLine45.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Материал Пластик
Цвет изделия Белый
Тип комплектации Модульный элемент для ЭУИ
Основные характеристики
Серия W59
Область применения связь
Комплектация изделия механизм в сборе
Цветовой оттенок Белый (RAL 9003)
Тип продукта компьютерная розетка
Дополнительные характеристики
Категория 5e
Тип соединения RJ45
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201010609
|16
|9
|3.5
|см.
|0.018
|кг.
CAR
|2
|—
|25
|шт.
|4690201018742
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.547
|кг.
BAG
|3
|—
|50
|шт.
|14690201010606
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.277
|кг.
P12
|4
|—
|4500
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|132.909
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33 мм
Высота 45 мм
Ширина 45 мм
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Тип документа
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Формат PDF
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ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
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