РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ "В45" С/У ДЛЯ КАБ.КАН. БЕЛЫЙ
РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ "В45" С/У ДЛЯ КАБ.КАН. БЕЛЫЙ
Референс: RIN-144T-B
РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ "В45" С/У ДЛЯ КАБ.КАН. БЕЛЫЙ
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Материал Пластик
Цвет изделия Белый
Тип комплектации Модульный элемент для ЭУИ
Основные характеристики
Режим фиксации защёлкивание
Монтаж электропроводки Скрытый
Тип покрытия глянцевое
Комплектация изделия механизм с рамкой
Цветовой оттенок Белый
Дополнительные характеристики
Соединение – клеммы IDC жесткий кабель
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): моноблок
Стандарты EN 41003:2008
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050334664
|16
|9
|3.5
|см.
|0.018
|кг.
CAR
|2
|—
|25
|шт.
|4690201018759
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.547
|кг.
BAG
|3
|—
|50
|шт.
|24607050334668
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.277
|кг.
P12
|4
|—
|4500
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|132.909
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33 мм
Высота 45 мм
Ширина 45 мм
Документы
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Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Формат PDF
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Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
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