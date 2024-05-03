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RIN-144T-B
РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ "В45" С/У ДЛЯ КАБ.КАН. БЕЛЫЙ
RIN-144T-B
RIN-144T-B
RIN-144T-B
RIN-144T-B

РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ "В45" С/У ДЛЯ КАБ.КАН. БЕЛЫЙ

Референс: RIN-144T-B
Линейка W45

РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ "В45" С/У ДЛЯ КАБ.КАН. БЕЛЫЙ

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Материал Пластик
Цвет изделия Белый
Тип комплектации Модульный элемент для ЭУИ
Основные характеристики
Режим фиксации защёлкивание
Монтаж электропроводки Скрытый
Тип покрытия глянцевое
Комплектация изделия механизм с рамкой
Цветовой оттенок Белый
Дополнительные характеристики
Соединение – клеммы IDC жесткий кабель
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): моноблок
Стандарты EN 41003:2008
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46070503346641693.5 см. 0.018кг.
CAR
225шт.469020101875923.219.58.9 см. 0.547кг.
BAG
350шт.2460705033466840.424.210.6 см. 1.277кг.
P12
44500шт.12080110.4 см. 132.909кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33 мм
Высота 45 мм
Ширина 45 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Размер 9.99 MB
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Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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